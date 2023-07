Reguladores de bolsas de valores apoiam regras globais de relatórios c

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 7:32 Compartilhe

Reguladores das principais bolsas de valores do mundo deram seu apoio à estrutura de padrões internacionais de relatórios climáticos, na última terça-feira, 25, dando impulso aos esforços para estabelecer as regras comuns de divulgação de informação.

A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (Iosco) endossou o padrão de relatórios climáticos recentemente publicado pelo International Sustainability Standards Board. O conselho de 35 reguladores de valores mobiliários da Iosco – que inclui a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – endossaram a estrutura de relatórios que inclui requisitos para relatar as chamadas emissões de Escopo 3 na cadeia de suprimentos e informações relevantes sobre riscos e oportunidades relacionados ao clima.

“A Iosco fez uma análise completa dos padrões finais propostos pelo ISSB e decidiu endossar esses padrões como adequados para o propósito dos mercados de capitais”, disse o presidente da Iosco, Jean-Paul Servais.

Ainda que não surpreenda, o endosso oficial é um marco importante nos esforços para reduzir a variedade dos padrões voluntários de relatórios climáticos e, em vez disso, fornecer aos investidores e outras partes interessadas informações comparáveis e confiáveis sobre riscos e oportunidades climáticas relevantes para as empresas. As mais de 130 jurisdições de membros da Iosco supervisionam um total de mais de 95% da capitalização do mercado global.

A Securities and Exchange Comission (SEC) está completando seu próprio conjunto de requisitos para empresas listadas nos EUA, que devem entrar no segundo semestre deste ano e exigir menos divulgação do que as recomendações do ISSB.

Enquanto isso, os novos padrões da UE exigem mais informações de empresas sediadas na UE e de algumas empresas internacionais com operações locais. Funcionários do Japão, China, Grã-Bretanha, UE e EUA têm trabalhado com o ISSB para tornar os padrões o mais interoperáveis possível, mas diferenças são esperadas.

Agora cabe a cada país e jurisdição decidir se e quando eles adotarão os padrões ISSB. Até agora, cerca de 20 países declararam seu interesse ou compromisso em aplicar e usar os padrões ISSB, incluindo Austrália, Canadá, Japão, Hong Kong, Malásia, Nova Zelândia, Nigéria, Cingapura e Reino Unido. Os relatórios podem começar a partir de 2025.

