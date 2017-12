Regulador federal dos EUA libera negociações de futuros da bitcoin

Um regulador federal dos Estados Unidos liberou o CME Group a começar a negociar futuros de bitcoins neste mês, na primeira vez que a moeda digital será negociada em Wall Street, sujeita a supervisão federal.

O CME Group, dono da Bolsa de Chicago, iniciará as negociações de bitcoins no próximo dia 18, de acordo com a companhia. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities deu a aprovação após seis semanas de discussão.

O CME Group está usando um processo conhecido como “auto-certificação”, que é quando uma bolsa promete que novos instrumentos não violarão leis de valores mobiliários.

O preço dos futuros da bitcoin serão baseados no preço que a moeda digital está em quatro grandes negociadores: Bitstamp, GDAX, itBit e Kraken.

A bitcoin será sujeita à regulação federal pela primeira vez. A negociações da bitcoin agora estará disponível a um maior número de investidores e traders. Fonte: Dow Jones Newswires.