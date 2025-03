Regulador do Reino Unido multa LME por ausência de controle em estresse no mercado de níquel

O órgão regulador do Reino Unido multou a London Metal Exchange (LME) por não garantir que seus sistemas e controles fossem adequados para lidar com o severo estresse ocorrido em um episódio no mercado de níquel em 2022.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) impôs uma multa de 9,2 milhões de libras esterlinas (equivalente a cerca de R$ 67,7 milhões) à LME após os eventos entre 4 e 8 de março daquele ano. Na ocasião, o preço do contrato futuro de níquel de 3 meses da LME encontrou extrema volatilidade.

O estresse culminou nas primeiras horas de 8 de março de 2022, quando o preço do metal subiu para mais de US$ 100.000, mais que o dobro do valor de fechamento em 7 de março de 2022. A LME suspendeu seu mercado de níquel por 8 dias e cancelou todas as negociações com futuros da commodity que ocorreram em 8 de março.

Em particular, a FCA destacou que a LME não tinha controles ou políticas adequadas relacionadas à operação de seus controles automáticos de volatilidade, as ‘faixas de preço’.

Durante o horário de ‘negociação asiática’ da LME, apenas funcionários de operações de negociação relativamente juniores estavam de plantão. “Eles não tinham sido treinados para reconhecer nada além de negociações com erros ou algoritmos desonestos como causas potenciais de um mercado desordenado”, observou a FCA. Com isso, quando os aumentos de preço no contrato de níquel se tornaram cada vez mais extremos nas primeiras horas de 8 de março, o problema não foi escalado para os gerentes seniores.

Em vez disso, a equipe de operações de negociação tomou medidas para acomodar os aumentos de preço, até mesmo desabilitando as faixas de preço. Isso permitiu que o preço do contrato futuro de níquel de 3 meses aumentasse muito mais rapidamente do que seria possível de outra forma, ampliando a exposição potencial de investidores e usuários do mercado aos riscos que as faixas de preço poderiam mitigar.

A FCA reconheceu, contudo, que a LME fez esforços para aprimorar e fortalecer seus controles desde o episódio de 2022. Esta foi a primeira ação de execução que a FCA tomou contra uma bolsa de investimentos reconhecida no Reino Unido. A LME aceitou as conclusões e, portanto, se qualificou para uma redução de 30% em sua penalidade financeira.