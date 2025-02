Regulador do Reino Unido multa Citi, HSBC, Morgan Stanley e RBC em 104,5 milhões de libras

A autoridade de concorrência do Reino Unido multou o Citi, HSBC, Morgan Stanley e Royal Bank of Canada (RBC) em um total de 104,5 milhões de libras após investigar o compartilhamento indevido de informações sensíveis sobre títulos públicos. A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) anunciou que firmou acordos separados com os quatro bancos, relacionados à conduta de traders entre 2009 e 2013.

A CMA revelou que, durante a investigação, descobriu que traders individuais trocaram informações sensíveis sobre o preço dos títulos do governo britânico – Gilts e swaps de Gilts – em diversas ocasiões.

Essas trocas ilegais ocorreram em conversas de chat entre traders do Citi e Deutsche Bank, Citi e Morgan Stanley, Deutsche Bank e HSBC, Deutsche Bank e Morgan Stanley, e Deutsche Bank e RBC.

“É importante que os concorrentes definam seus preços e estratégias de forma independente para garantir uma competição justa no mercado”, disse a CMA.

O Deutsche Bank também foi investigado, mas recebeu imunidade por ter colaborado com o regulador, fornecendo informações sobre atividades ocorridas antes de 2014. “O Deutsche Bank relatou proativamente o problema à autoridade do Reino Unido e cooperou totalmente com a investigação subsequente”, disse um porta-voz do banco.

O Citi recebeu uma multa reduzida de 17,2 milhões de libras, enquanto o RBC foi multado em 34,2 milhões de libras, o HSBC pagará 23,4 milhões e o Morgan Stanley 29,7 milhões de libras.

Todos os bancos afirmaram ter aprimorado seus controles de conformidade e se mostraram satisfeitos com a resolução da investigação, que durou mais de uma década. Fonte: Dow Jones Newswires.