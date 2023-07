Regulador de segurança pede mais detalhes sobre sistema de piloto automático da Tesla

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 15:12 Compartilhe

Os reguladores de segurança automotiva dos Estados Unidos estão se concentrando nas mudanças que a Tesla fez em seu sistema de direção parcialmente automatizada do piloto automático, incluindo como ele garante que os motoristas prestem atenção e como ele detecta e responde a objetos.

A Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA, na sigla em inglês) pediu detalhes das mudanças feitas em todas as versões do sistema, incluindo datas e descrições detalhadas, de acordo com uma publicação. O pedido faz parte de uma investigação mais ampla sobre por que os Teslas operando no piloto automático atingiram veículos de emergência parados ao longo das rodovias enquanto respondiam a outros incidentes. Abrange todas as versões do sistema de direção automatizada, incluindo “Full Self-Driving”, que está sendo testado em vias públicas pelos proprietários da Tesla.

A agência investiga acidentes envolvendo Teslas usando o sistema desde agosto de 2021. Os investigadores enviaram equipes para investigar mais de 30 acidentes desde 2016 que causaram pelo menos 14 mortes. Em uma carta datada de 3 de julho, a NHTSA pede à Tesla que descreva todas as alterações nos sistemas no “design, composição do material, fabricação, controle de qualidade, fornecimento, função ou instalação do sistema em questão, do início da produção até o momento”.

A Tesla deve responder ao pedido até 19 de julho, ou poderá enfrentar penalidades civis, afirma a carta. Ele pede ao fabricante de veículos elétricos que atualize uma resposta anterior datada de 19 de setembro do ano passado. A empresa diz em seu site que nem o piloto automático nem o “Full Self-Driving” podem dirigir sozinhos e que os motoristas devem estar prontos para intervir o tempo todo.

A carta também pergunta quais veículos da Tesla tinham câmeras instaladas na cabine para monitorar os motoristas e se o sistema usa o “Tesla Vision”, que depende apenas de câmeras para visualizar a estrada e não usa radar.

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse que espera ter veículos totalmente autônomos este ano, uma promessa que ele fez por vários anos. A NHTSA também abriu investigações durante os últimos três anos sobre a frenagem repentina de Tesla sem motivo, problemas de suspensão e outras questões.

