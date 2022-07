Regulador de mídia russo pede revogação de registro do jornal Novaya Gazeta

LONDRES (Reuters) – O regulador de mídia da Rússia entrou com uma ação para revogar o registro do jornal independente Novaya Gazeta, de acordo com documentos publicados em um site do tribunal.







O Novaya Gazeta, uma referência da mídia independente da Rússia desde 1993, suspendeu as operações no país em março depois de receber avisos do regulador de comunicações e ser forçado a remover material de seu site sobre a invasão russa da Ucrânia.

Se o registro for retirado, os jornalistas do Novaya Gazeta perderão o direito de trabalhar se o jornal retomar as operações na Rússia.

Parte da equipe do jornal montou uma edição europeia a partir de Riga, na Letônia. Em abril, o site da edição europeia foi bloqueado dentro da Rússia.

O editor-chefe de longa data do Novaya Gazeta, o Prêmio Nobel da Paz Dmitry Muratov, permaneceu na Rússia apesar de sua oposição ao conflito na Ucrânia. Em abril, ele foi atacado por apoiadores da guerra, com tinta vermelha jogada sobre ele.

(Reportagem da Reuters)