Regulador chinês bloqueará plano da Tencent de fusão de empresas de videogame, dizem fontes

Por Pei Li e Yingzhi Yang

(Reuters) – O regulador antitruste da China deve bloquear formalmente o plano da Tencent de fundir os dois principais sites de streaming de videogame do país, Huya e DouYu, afirmaram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

A Tencent, a maior empresa de videogames e mídia social da China, não conseguiu encontrar recursos suficientes para atender aos requisitos da Administração Estatal de Regulamentação do Mercado sobre a renúncia de direitos exclusivos, disseram duas das fontes.

A gigante da internet retirou recentemente o pedido de fusão para revisão antitruste e o reapresentou depois que o órgão disse à empresa que não poderia concluir a revisão da fusão dentro de 180 dias desde seu primeiro pedido, segundo fontes.

Tencent, Huya, DouYu e o regulador não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

Separadamente, o plano da Tencent de fechar o capital do mecanismo de busca Sogou será aprovado este mês pelo órgão antitruste, disse uma das pessoas. A Reuters informou em abril que o regulador estava pronto para aprovar o plano.

A Tencent anunciou pela primeira vez os planos de fundir a Huya e a DouYu no ano passado em um acordo projetado para simplificar suas participações nas companhias, que, segundo estimativa da empresa de dados MobTech, têm fatia de 80% de um mercado que vale mais de 3 bilhões de dólares.

Huya e DouYu estão classificados em primeiro e segundo lugares, respectivamente, como os sites de streaming de videogame mais populares da China, onde os usuários se aglomeram para assistir a torneios de e-sports e seguir jogadores profissionais.

A Tencent é a maior acionista da Huya com 36,9% e também possui mais de um terço da DouYu, com ambas as empresas listadas nos Estados Unidos, e com um valor combinado de 6 bilhões de dólares em valor de mercado.

