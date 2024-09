Regulador antitruste britânico não investigará investimento da Amazon em startup de IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 14:15 Para compartilhar:

Autoridades antitruste do Reino Unido disseram que o investimento multibilionário da Amazon na empresa de inteligência artificial Anthropic não se qualificou para uma investigação formal, uma vitória para a big tech dos EUA semanas após a Microsoft também ter sido poupada de uma investigação sobre seus vínculos com a Inflection AI.

A Competition and Markets Authority do Reino Unido lançou uma investigação em agosto para determinar se o investimento de US$ 4 bilhões da Amazon na Anthropic representava uma ameaça à concorrência no país. As autoridades concluíram agora que não é o caso e disseram que não abririam uma investigação formal.

O investimento deu à Amazon uma posição de propriedade minoritária na Anthropic como parte dos esforços da gigante do comércio eletrônico para dar suporte a startups de IA que ela vê como promissoras, na esperança de ganhar uma vantagem sobre concorrentes ferozes como Alphabet, a Microsoft e a OpenAI. No ano passado, o Google concordou em investir até US$ 2 bilhões na Anthropic.

Autoridades britânicas disseram que encerraram o caso essencialmente porque não tinham jurisdição, já que a receita da Anthropic no país não atingiu o limite de 70 milhões de libras para empresas-alvo, e porque as atividades combinadas da Amazon e da startup não atingiram um certo limite de participação de bens ou serviços no Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires