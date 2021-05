Regra de cinco substituições por jogo seguirá em vigor até a Copa de 2022

As equipes poderão continuar fazendo cinco substituições por jogo até o fim de 2022, medida que entrou em vigor na retomada das competições após o recesso causado pela pandemia em 2020, e que incluirá a Copa do Mundo do Catar-2022, anunciou nesta sexta-feira a Ifab (International Football Association Board), entidade responsável pelas regras do futebol.

Esta mudança na “lei 3” do futebol, que estabelece um máximo de três substituições por jogo, foi decidida em março de 2020 e vigorou até o final de 2021 para competições de clubes e até 21 de julho de 2022 para os jogos internacionais.

A Copa do Mundo do Catar será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

O objetivo é “apoiar o bem-estar dos jogadores, até porque o calendário tem sido perturbado, o que muitas vezes leva à condensação das competições”, explicou a International Board.

Essa modificação foi criticada quando foi adotada em 2020 por oferecer uma vantagem aos grandes clubes, com elencos mais completos, mas o debate acabou quando as equipes confirmaram o cansaço de seus jogadores por acumular partidas depois de vários meses sem competir.

Paralelamente, algumas competições, incluindo o Campeonato Europeu Sub-21, testaram uma sexta alteração em caso de concussão cerebral, experiência lançada pela Ifab no final de 2020.

A Ifab “continuará a examinar o impacto da pandemia no futebol”, frisou em seu comunicado.

A Fifa tem quatro votos de oito nas decisões da Ifab. Os outros quatro são propriedade histórica das federações de futebol galesa, escocesa, inglesa e irlandesa.

