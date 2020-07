Regra das cinco substituições será mantida na temporada 2020-2021

Os clubes de futebol poderão continuar recorrendo às cinco substituições por jogo durante a temporada 2020-2021, depois que os responsáveis pelas regras do esporte decidirem estender essa medida devido à sobrecarga do calendário devido à pandemia do novo coronavírus.

A Internacional Board (IFAB), o órgão que decide as regras do futebol e suas mudanças, “decidiu estender essa opção às competições que terminarão antes de 31 de julho de 2021 e às competições internacionais que ocorrerão em julho e agosto do mesmo ano”, segundo comunicado da FIFA.

“O organizador da competição continuará a ter a última palavra ao decidir se deve aplicar esta emenda de transição”, afirmou o IFAB.

Para reduzir as interrupções no jogo, “as equipes terão apenas três oportunidades ou tempos diferentes durante a partida para fazer as substituições, embora as realizadas durante o intervalo não sejam contadas como uma das três oportunidades mencionadas”. Apesar de essa medida ter sido adotada devido à preocupação das autoridades do futebol com a saúde dos jogadores, após vários meses sem atividade devido à suspensão de competições pela COVID-19, a modificação da Regra 3 foi criticada.

Essa medida é vista por alguns como beneficiando clubes grandes, com elencos maiores, o que poderia aumentar a distância entre as equipes mais ricas e poderosas e o resto.

