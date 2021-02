Registro de arco-íris por fotógrafo quase acaba em acidente após raio no litoral de SP

O objetivo do fotógrafo Marcus Vinícius da Silva, de 46 anos, era registrar um arco-íris em Bertioga, no litoral paulista. No entanto, a imagem ganhou contornos diferentes após o profissional conseguir fotografar também um raio.

Em entrevista ao G1, neste domingo (21), Marcus contou que apesar do tom bem humorado em que ele contou, o momento em que de incidência do raio foi de tensão.

“É uma foto carregada de perigo”, diz Marcus.

De acordo com relato do profissional, ele avistou um arco-íris após temporal para fazer o registro. No entanto, ao se aproximar de algumas árvores também conseguiu registrar um raio, o qual caiu bem perto dele.

Vinícius disse ainda que o registro foi feito pelo celular, já que ele tinha guardado sua câmera. O caso aconteceu na última terça-feira (16) e só foi revelado pelo fotógrafo nas redes sociais posteriormente.

“Sabe aquela foto que a gente não sai para fazer? Então, eu fiz ontem, ao tentar fotografar o arco íris, olha quem apareceu do nada”, disse na postagem que fez nas redes sociais. Em seguida, ele pede que as pessoas tenham cuidado ao sair neste período de verão”, brincou Marcus.

