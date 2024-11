Regis Danese diz que teve perfil invadido após mensagem sobre odiar fazer foto em show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 17:42 Para compartilhar:

Regis Danese surpreendeu os fãs com uma publicação nos Stories do Instagram, na tarde desta quarta-feira, 6, em que dizia odiar fazer fotos com fãs e alertava para não pedirem. A postagem gerou críticas na web e logo foi apagada do perfil.

Mais tarde, a equipe do artista se manifestou para dizer que a conta foi invadida e que aquela não se tratava de uma mensagem verdadeira.

“Odeio viajar. Odeio tirar fotos. Não me peçam para tirar fotos em show, não gosto e não vou torar. Obrigado”, diz a primeira mensagem.

No X, antigo Twitter, internautas fizeram críticas ao cantor.

“Só gosta mesmo é do dinheiro que os fãs geram. Digno de pena!”, disparou uma usuária do microblog. “Como se fosse tão conhecido assim a ponto de quererem foto. Nunca nem vi”, escreveu outro. “Quis ser famoso porque então?”, questionou mais um. “‘’Peçam’ tá escrito errado”, observou um internauta.

Rapidamente, a postagem foi removida e uma nova informando sobre a invasão ao perfil do artista foi publicada.

“Viemos, por meio desta nota oficial, informar que, na manhã desta quarta-feira, 06/11, o Instagram do cantor Regis Danese sofreu uma invasão. Seu filho Bruno Danese, após inúmeras tentativas, conseguiu recuperar a conta e apagar a publicação. Regis Danese, ora, ama e respeita todos os admiradores que o encontra nos aeroportos e nos seus shows”, diz a nota assinada pelo cantor.

