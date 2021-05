Regiões italianas fecham acordo para vacinar turistas internos

TURIM, 22 MAI (ANSA) – Os governadores das regiões italianas da Ligúria, Giovanni Toti, e do Piemonte, Alberto Cirio, fecharam um acordo neste sábado (22) para permitir a vacinação contra a Covid-19 dos turistas internos que morem nessas áreas.

O pacto tem em vista as férias de verão, onde há bastante circulação interregional.

“Não há nenhuma extravagância, é o sal do regionalismo, é um serviço importante para os cidadãos. Não vejo nada que seja estranho”, ressaltou Toti, pontuando que a decisão foi “discutida longamente” com o comissário extraordinário para a emergência da Covid-19 do governo italiano, Francesco Figliuolo.

Por sua vez, Cirio afirmou que esse tipo de iniciativa “foi tomada para agilizar a vida dos cidadãos” e que “nós a consideramos como correta e justa”.

Os dois governadores já haviam anunciado durante a semana que estavam conversando sobre o tema e o documento final foi firmado em um encontro neste sábado em Turim.

Conforme dados do Ministério da Saúde da Itália, a região da Ligúria já aplicou 94,8% das mais de 892,5 mil doses de vacinas anti-Covid recebidas até o momento; já o Piemonte administrou 92,2% das 2,4 milhões de doses recebidas. (ANSA).

Veja também