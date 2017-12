Regiões dos EUA e Canadá assinam acordo favorável à indústria do carvão

Os estados produtores de carvão do Oeste dos Estados Unidos e uma província canadense assinaram um acordo para colaborar com a pesquisa do setor de carvão, como parte de um esforço para ajudar a combalida indústria a se adaptar às pressões das mudanças climáticas e do mercado em declínio.

Os estados americanos de Wyoming, Montana e Dakota do Norte, e a província de Saskatchewan, do Canadá, têm uma história de desenvolvimento de tecnologias que podem reduzir os gases estufa da queima de carvão para geração de energia.

O Casper Star Tribune reportou que os estados e a província assinaram recentemente um memorando de entendimento para compartilhar informação e possivelmente combinar forças em projetos de pesquisa com dinheiro federal.

O apoio federal é considerado crucial para estimular o investimento em tecnologias avançadas do setor carvoeiro. Wyoming é o maior produtor de carvão dos EUA e tem sofrido nos últimos anos com falências de empresas do setor. Fonte: Associated Press.