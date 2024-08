Regiões do norte da Itália estão entre preferidas dos turistas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/08/2024 - 12:50 Para compartilhar:

CAGLIARI, 12 AGO (ANSA) – A Emilia-Romagna, no norte da Itália, foi a região mais procurada por turistas no país em 2023, com 12% do total de visitantes, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) publicados nesta segunda-feira (12).

Toscana (9%) e o Trentino Alto-Ádige (8%), todas na parte setentrional, completam o top três do ranking.

A análise para férias prolongadas, com mais de quatro dias de pausa, mantém a Emilia-Romagna na liderança, com 11% das preferências, mas inclui também territórios do sul: Puglia (8,9%), Trentino Alto-Ádige (8,5%), Calábria (8,5%) e Sardenha (8,2%).

Quanto a presença estrangeira no “Belpaese” no ano passado, a cidade trentina de Bolzano recebeu 70% dos visitantes, enquanto o Vêneto e o Lazio tiveram 69,3% e 63,7% de presença de viajantes de outros países, respectivamente.

Já entre os turistas nacionais, 10,2% dos italianos foram ao Lazio, 4,6% escolheram a Campânia, enquanto 3,7% optaram pela Sicília durante as folgas.

A ilha da Sardenha, que em 2023 recebeu 14,7 milhões de visitantes, dos quais 8 milhões foram sardos e 6 milhões cidadãos de toda a Itália e de outras nações, busca uma posição melhor no ranking nacional.

Segundo Giacomo Meloni, presidente do Escritório de Estudos de Confartigianato Sardegna, que revelou os números sobre a região, “os dados nos levam a uma reflexão sobre a importância da diversificação da oferta [turística] fora da alta temporada”.

“É fundamental almejar uma sazonalidade diferente de chegadas para valorizar também as áreas internas”, concluiu ele.

De acordo com uma reportagem do jornal “The New York Times” publicada recentemente, a região da Sardenha e sua capital, Cagliari, esperam por incentivos de seus respectivos governos para aumentar o número de turistas na ilha, a mais distante da costa italiana. (ANSA).