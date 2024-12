Regininha Poltergeist, musa dos anos 1990, vende empanadas para se sustentar: ‘Feitas por mim’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 14:59 Para compartilhar:

Regininha Poltergeist, 53, conhecida como “musa dos anos 90”, atualmente precisa vender empanadas para sobreviver. Feitas com “amor e carinho”, os assados são comercializados na Rua Dias da Cruz, na Zona Norte do Rio, em local próximo de onde a artista mora. As informações são do jornal Extra.

A musa utiliza as redes sociais para divulgar seu trabalho. Em uma das postagens, Regininha afirma que também aceita encomendas: “Empadão, Empadinhas. Vários sabores… Informações zap. Feitos por mim”. Com dificuldades financeiras, o jornal ainda revelou que a artista não tem televisão em casa e está “batalhando” para comprar o eletrônico.

+ Selena Gomez revela que Justin Bieber ‘interferiu’ em seu noivado; saiba o motivo

+ Influenciadora Fernanda Britto é internada no Rio de Janeiro e equipe pede orações

Em agosto deste ano, a modelo precisou ser internada na emergência do Instituto Municipal Philippe Pinel, em Botafogo, após sofrer com alucinações. Dias depois, ela foi transferida para CAPS II Clarice Lispector, onde foi diagnosticada com transtorno psicótico.

Regininha também já trabalhou como empreendedora em outros negócios. Em 2022, a loira iniciou a carreia de massagista. No anuncio do serviço, ela escreveu: “Não guarde rancor, guarde dinheiro para fazer massagem”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Oliveira Soares (@regininha_oficial)

Trajetória da musa

Regina iniciou sua carreira como professora de ballet após formação no Theatro Municipal do Rio. Depois de ganhar um concurso de beleza, a bailarina começou a chamar atenção no mundo artístico, abrindo as portas para aturar como modelo e atriz.

Ela ainda trabalhou em grandes programas da TV Globo, como “Zorra Total” e “Domingão do Faustão”, além de ter estampado a capa de grandes revistas masculinas: Playboy, Sexy, Sexway, Trip.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Oliveira Soares (@regininha_oficial)