Regina Volpato exibe ótima forma em férias no Jalapão

Regina Volpato usou suas redes sociais para compartilhar um pouco de suas férias no Jalapão, no Tocantins. A apresentadora de 52 anos publicou uma série de fotos, esbanjando ótima forma física, inclusive.

“Passei alguns dias junto à exuberante natureza, sem telefone, sem sinal de internet, sempre respeitando o distanciamento e os protocolos de segurança. Conectada comigo mesma, com a vibração do ano novo”, escreveu em um post.

“Banhada com a energia do Rio Novo, no Jalapão, um dos maiores rios de água potável do mundo, com suas águas cristalinas que correm rápido, desejo que o novo faça parte dos nossos dias em 2021”, disse em outra.

Confira os posts abaixo:

