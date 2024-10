Regina Volpato deixa SBT para passar mais tempo com a filha: ‘Não quero mais ficar todos os dias’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 21:40 Para compartilhar:

Regina Volpato, 56 anos, decidiu deixar o SBT poucos meses após estrear programa na emissora. De acordo com o site Notícias da TV, em publicação nesta quinta-feira, 3, ela seguirá no comando do matinal “Chega Mais” até dezembro, quando ela encerrará seu contrato com a casa.

O motivo para a solicitação de desligamento, ainda segundo a publicação, seria a filha, Rafaela, que ele pretende visitar com mais frequência. A herdeira vive na Europa e, após assumir um trabalho diário, a apresentadora não consegue mais viajar com frequência.

“Eu amo o que eu faço, mas não quero mais ficar todos os dias. A minha questão é que eu me sinto presa”, disse ela, segundo o site.

“Falei lá na emissora que não tenho outro convite, não tem desgaste nenhum na relação, que o ambiente é bom, que eu gosto muito dos meus colegas. Mas não quero mais nenhum emprego que me obrigue a ficar aqui todos os dias, esse é o único obstáculo”, destacou.

Volpato assinou contrato para comandar o “Chega Mais” em novembro de 2023, poucos meses após deixar a TV Gazeta, onde apresentava o vespertino “Mulheres”.

No passado, ela foi contratada pelo SBT e comandou o programa “Casos de Família”, entre 2004 e 2008.

