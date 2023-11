Regina Volpato assina volta ao SBT: ‘Contente com o novo desafio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2023 - 15:17 Para compartilhar:

A apresentadora Regina Volpato, 55 anos, acertou sua volta ao SBT e assinou contrato com a emissora. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do canal paulista nesta quarta-feira, 1º, confirmando os rumores, que já circulam desde setembro, de que ela estaria à frente de um novo programa na sua antiga casa.

“Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio”, declarou ela na nota divulgada.

Volpato estava à frente do programa ‘Mulheres’, da TV Gazeta, desde 2018, e deixou a emissora neste ano, após recusar proposta de redução salarial para continuar na atração.

Regina tem passagem pela Fundação Roberto Marinho e pela Band, onde trabalhou como repórter de hard news. A jornalista estreou no entretenimento quando assumiu o comando da primeira fase de ‘Casos de Família’, em sua primeira passagem pelo SBT, entre entre 2004 e 2008.

Volpato também trabalhou na Rede TV! e, atualmente, está atuante na web, com muitos seguidores em suas redes sociais e canal no YouTube, onde aborda temas interessantes com bom humor.

Regina Volpato é uma das famosas que decidiram criar um um perfil no OnlyFans, plataforma conhecida por disponibilizar conteúdo adulto, onde ela compartilha temas diversos desde fevereiro deste ano. A notícia causou espanto tanto pela idade da jornalista quanto pela sua visibilidade na TV.

Na ocasião, a apresentadora se disse surpresa com a repercussão e rebateu as críticas.

“E daí que eu tenho 54? E daí que sou jornalista? E daí se eu quiser sensualizar? Achei curiosa a maneira como a notícia impactou as pessoas”, disparou ela em

Em entrevista para o portal UOL, Volpato disse que seu objetivo é diverso e sem pretensão de sensualizar e que criou o perfil após descobrir que o site também pode ser usado para divulgar conteúdo exclusivo para fãs.

