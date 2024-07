Regina Duarte se retrata após condenação por publicar imagem de Leila Diniz: ‘Boa fé’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Regina Duarte, 77 anos, fez uma retratação pública após ter sido condenada em processo movido por Janaina Diniz Guerra, filha da atriz Leila Diniz, que morreu em 1972. A ação foi movida após ela usar uma foto da artista, em suas redes sociais, para ilustrar uma publicação em defesa da Ditadura Militar.

Conforme expresso na decisão da Justiça, a foto que mostra Leila Diniz e diversos outros atores e atrizes, e que foi utilizada por Regina Duarte para exaltar o regime militar, foi registrada em 13 de fevereiro de 1968, em manifestação “ocorrida no contexto de greve realizada por artistas e produtores de teatro, indignados pela censura decorrente das determinações do AI-5, tendo fechado os teatros do Rio de Janeiro por dias”.

No processo, Janaina alegou que a imagem foi usada por Regina em outro contexto. Keyla Blank, juíza responsável pelo caso, julgou procedente parte do pedido. Em sua decisão, ficou determinada a exclusão do post feito pela atriz e o pagamento de uma indenização de R$ 30 mil (com correção monetária), além de uma retração explicitando que “Leila Diniz nunca apoiou a Ditadura Militar e que a fotografia utilizada no conteúdo infringente foi, na verdade, feita em um contexto de oposição ao regime e à censura”.

“Preciso partilhar com vocês a condenação que sofri em 07 de março de 2024, pelo Juizado de Pequenas Causas do Foro do Rio de Janeiro. Retrato-me aqui agora, em consequência de uma publicação que fiz no Instagram. O vídeo incluía a emblemática foto em que aparece minha amiga Leila Diniz, uma das mais queridas atrizes deste país, que nos deixou aos 27 anos em 14 de junho de 1972. Eu era sua fã e amiga!”, disse ela.

Em seu texto de retratação, porém, Regina Duarte, não destacou que a atriz Leila Diniz nunca apoiou a Ditadura Militar, nem mesmo destacou que a foto por ela utilizada – ao contrário do contexto descrito ao fazer uso da foto – era justamente contra o regime militar.

Entenda o caso

Regina Duarte foi condenada pela Justiça a pagar R$ 74 mil para Janaina Diniz Guerra, filha de Leila Diniz, por não cumprir a ordem judicial de se retratar pela publicação indevida de imagens da artista em um vídeo em apoio ao golpe e à ditadura militar.

Em dezembro de 2022, Regina publicou um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro comentava em cima de uma imagem de Leila ao lado de outras artistas, registrada 1968. Entretanto, a foto foi usada em outro contexto, referindo-se como se as artistas fossem a favor do regime.

