Regina Duarte recorre a Carla Zambelli por ‘saída honrosa’, diz jornal

A atriz Regina Duarte recorreu a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) para tentar construir uma saída honrosa da Secretaria Especial da Cultura. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Regina está trabalhando em um projeto para a produção de vídeos que têm como objetivo apresentar as atividades já executadas na pasta. Ela tomou posse em março.

Na pasta, Zambelli deverá indicar nomes para a Cultura, uma vez que as escolhas feitas por Regina foram derrubadas por ela mesma ou pelo presidente Jair Bolsonaro. A atriz também foi aconselhada a passar por um processo de “media training”. O treinamento será feito por um advogado criminalista, e não um profissional de comunicação.

A ideia é que Regina esteja preparada a responder a questionamentos, incluindo argumentos jurídicos. De acordo com pessoas próximas à pasta ouvidas pela Folha, a Secretaria Especial da Cultura está vivenciando uma espécie de intervenção da deputada bolsonarista.

LEIA TAMBÉM: Após ‘fritura’ nas redes sociais, Bolsonaro recebe Regina Duarte no Alvorada

O objetivo das mudanças é criar um ambiente de transição para que Regina saia do governo de forma pacífica. ​A atriz chegou a fazer uma apresentação para Bolsonaro sobre seus planos para a cultura. No entanto, ela não convenceu o presidente sobre sua gestão. Ainda segundo a reportagem, na visão do presidente, por não intensificar a guerra cultural e ideológica, a atriz não o satisfez.