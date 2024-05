Regina Duarte pode perder conta em rede social após publicar fake news sobre chuvas no RS; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/05/2024 - 11:17 Para compartilhar:

A atriz Regina Duarte, 77, voltou a ter seu nome envolvido em polêmica. Após publicar uma fake news nas redes sociais sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, a ex-secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro foi punida pelo Instagram. A plataforma colocou um aviso de “Informação Falsa” – checada por verificadores de fatos independentes.

No vídeo anexo à postagem, há um homem, com sotaque português, que diz que o governo brasileiro “está a tentar evitar ajuda internacional” e que não quer que Portugal envie tem 120 toneladas de material de apoio ao país para os gaúchos.

Na publicação, Regina ainda afirma: “Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul. Será que ainda não “caiu a ficha” de que estamos vivendo uma “ guerra”?! E porque razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha…?!”

A informação, no entanto, é falsa. Segundo apurado pelo portal Lupa, quem aparece nas imagens é o deputado de extrema-direita português André Carlo Amaral Ventura, presidente do Partido Chega. O post original foi publicado no Instagram dele no último dia 10.

O governo federal informou, em nota, estar articulando com companhias aéreas e empresas de navegação o transporte de 200 toneladas de donativos arrecadadas em Portugal.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) também ressaltou que “não houve recusa por parte do Governo Federal de doações advindas de Portugal para o RS”. Saiba mais aqui.

Regina Duarte pode perder conta em rede social após publicar fake news?

A IstoÉ Gente procurou Cesar Beck, especialista em Direito Constitucional, Digital e Mestre em Direitos Humanos, que explicou se após essa punição do Instagram, o perfil de Regina Duarte pode ser finalmente desativado; entenda!

Porque Regina Duarte ainda não foi banida do Instagram por semear tanta fake news?

A questão da Regina Duarte que vemos hoje no Instagram é uma questão administrativa, que diz respeito às diretrizes de conteúdo da plataforma. A atriz recebeu diversos avisos por publicar notícias falsas e desinformação, esses avisos não tem uma ligação direta com o Poder Judiciário Brasileiro e sim com as diretrizes de conteúdo da Rede Social.

Enquanto o caso dela de disseminação de fake news estiver fora do Poder Judiciário, cabe a Empresa Meta, dona do Instagram, decidir sobre o banimento ou não da conta de Regina Duarte.

Já que apareceu esse aviso no Instagram, o perfil de Regina na plataforma pode ser desativado em breve?

Pode-se dizer que a conta dela no Instagram já está em alerta vermelho, já que os novos seguidores recebem uma mensagem de alerta ao seguirem ela explicando que é uma conta reconhecida por disseminação de fake news. A questão do banimento pode ser demorada caso fique dependendo somente do Instagram e não do Poder Judiciário. Essa mensagem de aviso que agora aparece na conta de Regina Duarte é uma punição da própria plataforma, caso o Poder Judiciário entre no caso, a situação poderá ter uma maior velocidade.

Porque as autoridades, como o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, ainda não tirou do ar a página de Regina Duarte?

Regina Duarte apesar de ser contumaz em espalhar fake news, incluindo notícias sobre o povo Yanomami, foi uma das pessoas que não entrou no chamado inquérito das Fake News do ministro Alexandre de Moraes. Cabe ao Ministério Público abrir uma denúncia contra ela pela prática ou ao ministro incluí-la no inquérito para que a conta dela seja derrubada por vias legais para que as práticas delinquentes cessem de vez.

Vale ressaltar que Alexandre de Moraes costuma censurar perfis nas redes sociais de ‘figuras públicas’ que espalham fake news sobre as eleições e que questionam o resultado das urnas.

Não foi a primeira vez que Regina Duarte foi punida pelo Instagram Em novembro do ano passado, Regina Duarte foi barrada pelo Instagram ao publicar um vídeo falso envolvendo o cantor Nando Reis. Trata-se de um vídeo de um show onde o cantor faz um discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é vaiado e o público do evento responde “mito”. A publicação foi sinalizada como falsa pela rede social. Ainda no ano passado, ela fez outra postagem falsa, checada pelo Estadão Verifica. O post trazia radicais bolsonaristas argumentando que a depredação das sedes dos Três Poderes, durante os atos golpistas de 8 de janeiro, havia sido feita por apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) “infiltrados”.