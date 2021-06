Regina Duarte perde seguidores e lamenta: ‘Onde foi que eu errei?’

A atriz Regina Duarte desabafou nesta sexta-feira (8) em seu Instagram após ter perdido seguidores de um dia para o outro na rede social.

A ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (sem partido) disse que, na segunda-feira (7), havia comemorado a marca de 2,4 milhões de seguidores, mas que nesta terça já havia perdido cerca de 100 mil deles.

“Então… tô achando difícil de entender. Será que o pessoal do @instagram consegue me explicar? Devo me dirigir a QUEM? Deu-assim: Ontem eu comemorei, toda feliz, os 2 milhões e quatrocentos mil seguidores, lembram? Hoje amanheci com 2.300”, disse a atriz.

Regina lamentou a perda de seguidores e se questionou se cometeu algum erro. “Com profunda dor e indizível decepção pergunto: o que será que aconteceu? Onde foi que eu errei?”.

No momento da publicação desse texto, o Instagram exibe a marca de 2,4 milhões de seguidores no perfil da atriz.

