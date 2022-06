Regina Duarte pede R$ 500 mil para voltar às novelas, diz site

Em breve Regina Duarte pode voltar para a TV. Segundo informações do site NaTelinha, a atriz está negociando fazer uma participação em “Segundas intenções”, a primeira novela da plataforma de streaming HBO Brasil.

Ainda de acordo com o veículo, a ex-secretária especial de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), Duarte quer um cachê altíssimo para atuar, algo em torno de R$ 500 mil por mês.A HBO ainda não aceitou a proposta da veterana. Ambas as partes seguem em negociações