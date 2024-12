Regina Duarte implora para juiz encerrar processo envolvendo Leila Diniz

Regina Duarte, 77 anos, pediu à Justiça o fim do processo em que foi condenada por utilizar a imagem de Leila Diniz (1945-1972) sem autorização.

A atriz já desembolsou R$ 56,4 mil desde que a decisão judicial saiu, além de ter se retratado publicamente com os herdeiros da colega de profissão. Porém, os parentes de Leila alegam que o valor correto da indenização é de R$ 122 mil.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, a defesa da veterana fez uma nova manifestação nos últimos dias, em que suplicou para que o juiz responsável encerre o caso.

A artista disse que a filha de Leila Diniz, Janaína Diniz Guerra, busca “humilhar e tirar vantagem dela”.

+ Regina Duarte se retrata após condenação por publicar imagem de Leila Diniz: ‘Boa fé’

Regina Duarte, que teve uma passagem relâmpago como secretária de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro, foi acusada de usar uma imagem de Leila Diniz para sugerir apoio dela à Ditadura Militar.

Em julho de 2024, a atriz publicou a decisão em suas redes sociais para pedir desculpas, como parte da decisão judicial.

“Preciso partilhar com vocês a condenação que sofri em 7 de março de 2024, pelo Juizado de Pequenas Causas do Foro do Rio de Janeiro. Retrato-me aqui, agora, em consequência de uma publicação que fiz.”

“O vídeo incluía a emblemática foto em que aparece minha amiga Leila Diniz, uma das mais queridas atrizes deste país, que nos deixou aos 27 anos em 14 de junho de 1972. Eu era sua fã e amiga”, continuou.