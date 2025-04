Regina Duarte, homenagens e memes: os melhores momentos do show de 60 anos da Globo

A TV Globo comemorou em grande estilo seu aniversário de 60 anos, completados no último sábado, 26 de abril. A emissora preparou uma programação especial, dividida em 60 horas, com direito a jogo especial no Maracanã, documentários, filmes inéditos e um grande show ao vivo, transmitido para milhões de brasileiros na noite de segunda-feira, 28. A IstoÉ Gente faz um resumo dos melhores momentos da atração, que deu o que falar nas redes sociais e foi bastante elogiada pelos telespectadores.

Realizado em uma arena no Rio de Janeiro, o megashow contou com mais de 400 artistas envolvidos — entre eles apresentadores, jornalistas, atores, atrizes e humoristas —, teve partes gravadas mescladas com momentos exibidos ao vivo e duração de quase duas horas.

O começo de tudo

O ator Tony Ramos interpretou Roberto Marinho, o fundador das Organizações Globo, em diferentes momentos das celebrações dos 60 anos da TV Globo e dos 100 anos da Globo. A primeira aparição de Tony como o poderoso Marinho aconteceu no capítulo do último sábado, 26, da novela Garota do Momento.

Musical

Um verdadeiro musical tomou conta do palco, contando a história ao longo desses 60 anos. Cantores e atores renomados reviveram personagens memoráveis, com música, dança e tudo o que uma abertura especial merece: nostalgia e muita animação.

Entre as atrações musicais estavam Roberto Carlos, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Sandy & Júnior, Daniel, Lulu Santos, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, IZA, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, Lauana Prado, João Gomes, Joelma, MC Cabelinho, entre outros.

O conde Vlad é um dos grandes personagens não só da carreira de Ney Latorraca, que morreu em dezembro em decorrência de uma sepse pulmonar, mas também dos fãs dos personagens de Vamp. A novela marcou também a carreira de Cláudia Ohana, que arrasou ao som de “Noite Preta”.

Sandy e Júnior, que hoje seguem em carreira solo, fizeram todo mundo dançar ao som de “Vamos Pular”.

Não tem como falar dos 60 anos da Globo e não falar de Sandy e Junior essa dupla que fez parte da infância/ adolescência de muita gente, e que nostalgia boa ver eles cantando ao vivo em plena segunda-feira a noite#TVGlobo60Anos via @ego_brazil #sandy #SandyEJunior pic.twitter.com/Izus7NQDvS — EGOBrazil 🇧🇷 (@ego_brazil) April 29, 2025

Angélica surpreendeu as crianças e adolescentes que não desgrudavam da telinha na década de 1990. A apresentadora surgiu caracterizada como a personagem Fada Bela, da novelinha Caça Talentos, e cantou o hit “Dança da Fadinha”, que encheu o palco da festa de nostalgia.

Angelica chegou pra esse SHOW de nostalgia e tá encantando TODO MUNDO com esse carisma todo 🤩 #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/iuYkjtLYI0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2025

Com direito a uma nave e suas paquitas, a eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa, seguiu o show de 60 anos da TV Globo com bastante animação. Ao som de “Ilariê”, a apresentadora colocou todo mundo para dançar e cantar.

Perceba que não tem um artista na platéia parado 🥹 Xuxa é a maior #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/ITV65BW7tP — gshow (@gshow) April 29, 2025

Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano se uniram para cantar o sucesso “Disparada”, de Jair Rodrigues, relembrando o programa Amigos, uma série de especiais musicais com as duplas sertanejas. O show em ritmo sertanejo ficou completo com a presença de Ana Castela, Maiara & Maraisa, Lauana Prado e Simone Mendes.

Amigas juntas no show de 60 anos da Tv Globo 📺💙 pic.twitter.com/KUUca69Fcd — Apego Ana Castela (@Apegoanacastela) April 29, 2025

O encontro das vilãs

A emissora carioca não poderia deixar de fora suas famosas novelas, que foram lembradas, incluindo o encontro de vilãs icônicas que marcaram a TV. O momento reuniu Adriana Esteves como Carminha, de ‘Avenida Brasil’; Glória Pires como Raquel, de ‘Mulheres de Areia’; Renata Sorrah como Nazaré, de Senhora do Destino; Joana Fomm como Perpétua, de Tieta; Susana Vieira como Branca Letícia de Barros Mota, de Por Amor; entre outras que marcaram a teledramaturgia da emissora.

8 minutos de pura nostalgia com as maiores vilãs da Globo.#globo60anos pic.twitter.com/wOeUeGud4o — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) April 29, 2025

Atletas do Brasil

No palco da celebração, ainda houve espaço para lembrar que o Brasil não é só o país do futebol, mas também do vôlei, da canoagem, do skate e de tudo mais que emociona quando o país está na disputa. Uma bela homenagem aos atletas, com destaque para o encontro da nova geração da ginástica olímpica, capitaneada por Rebeca Andrade, com Daiane dos Santos — primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em uma edição do Campeonato Mundial — emocionou o público!

Humor

Paulo Vieira, Fábio Porchat e Tatá Werneck foram os responsáveis por apresentar a homenagem ao humor da emissora. O trio entrou ao vivo após a apresentação de Xuxa, que saiu de uma nave e cantou um de seus principais clássicos, “Ilariê”.

Ícones como Seu Creysson (Cláudio Manoel), Caco Antibes (Miguel Falabella), Magda (Marisa Orth) e Solineuza (Dira Paes) encheram o espetáculo de graça. Os Trapalhões, A Grande Família e Escolinha do Professor Raimundo também participaram do show.

Regina Duarte ganha destaque

A atriz Regina Duarte, que ficou conhecida como a namoradinha do Brasil pelo sucesso nas novelas da casa, teve um retorno de destaque às telas da Globo no evento de 60 anos da emissora. A veterana protagonizou um clipe só dela, em celebração às músicas que marcaram as telenovelas ao longo de décadas.

Vestida toda de branco, Regina dançou em uma espécie de tabuleiro de xadrez, acompanhada por um balé. Nas redes sociais, a Globo enalteceu a apresentação de Regina: “Eu tô toda arrepiada”, destacou o canal.

O público também reagiu à aparição da atriz, que marcou história nas novelas da Globo. Muitos apostam que essa pode ser a volta oficial de Duarte à emissora, cinco anos após sua saída para se tornar secretária de Cultura no governo Jair Bolsonaro (PL) — posto que ocupou por pouquíssimo tempo, até ser substituída por Mario Frias.

Regina Duarte se tornou persona non grata na Globo. As posições políticas ultraconservadoras da atriz, com críticas à comunidade LGBT+ e postura negacionista durante a pandemia de covid-19, fizeram com que ela se afastasse dos estúdios Globo. Seu retorno, porém, aconteceu neste ano.

Homenagens

Ao som de “Canção da América”, música de Milton Nascimento interpretada por João Gomes e Fafá de Belém no palco do show, a noite também prestou homenagem àqueles que já se foram, mas deixaram sua marca nessa história. Foram muitos os atores e atrizes, diretores, jornalistas e humoristas cujos nomes e fotos apareceram no telão.

Fafá de Belém chegou para nos emocionar! #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/0g8gNoVLk3 — VOU DE GRADE (@voudegrade) April 29, 2025

Encerramento

O encerramento do festão ficou por conta dos cantores Péricles e Daniel, que surgiram no palco cantando “Um Novo Tempo” — música que é tema das festas de fim de ano na Globo. Os cantores foram acompanhados pelo elenco de atores, atrizes, apresentadores e humoristas, que participaram desse momento final.

A Globo fechou a comemoração de 60 anos com chave de ouro… foi um dos melhores espetáculos que ela já fez Queria só ver como vai ser o after dessa festa da firma #TVGlobo60Anos

pic.twitter.com/Qqs66IWNFO — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) April 29, 2025

Repercussão nas redes sociais

O show de 60 anos da Globo rendeu muitos comentários, memes e elogios por parte dos internautas, que repercutiram a celebração nas redes sociais. Confira alguns posts a seguir:

Que show incrível que a Globo fez para comemorar seus 60 anos!!! Conseguiu ser até melhor que muita premiação e evento americano! Altíssima qualidade, produção incrível e tudo muuuito brasileiro! Como é linda a tv aberta brasileira!#TVGlobo60Anos pic.twitter.com/0tVqmUbibr — thales rangel (@thrangel) April 29, 2025

Show dos 60 anos da Globo, talvez tome porrada, mas gostei de alguns segmentos – humor, sertanejos, sim!, jornalismo, também!, o tributo aos que partiram. Já imagino os descontentes de sempre – jornalismo? A Globo? https://t.co/Nk0yvpJR33 pic.twitter.com/2nJtNLWgh2 — Luiz Carlos Merten (@luizcmerten) April 29, 2025