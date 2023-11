Regina Duarte explica vídeo em que cata papelão na rua e cita desejo de voltar para a televisão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 13:56 Para compartilhar:

Após ser avistada “catando papelão” nas ruas de São Paulo, a atriz Regina Duarte se defendeu em participação no Fofocalizando, no SBT. No programa, que foi ao ar na última segunda-feira, 6, ela respondeu às críticas e falou, ainda, sobre a possibilidade de voltar para a televisão.

Segundo ela, o papelão foi coletado para a produção de artes plásticas – o que se tornou sua nova ocupação. Com isso e cascas de árvores, ela está se dedicando à criação de peças que homenageiam a fauna e a flora.

Ao ver os vídeos virais, Regina disse que também se divertiu. “Não deixa de ter um tom ridículo [nos vídeos], mas acredito na intenção que está ali. Por que comprar papel e papelão se eu posso encontrar papelão a todo momento e todos os dias nas ruas sendo jogado fora? Alguma utilidade hão de ter, então que tenham comigo”, disse.

Ela declarou, ainda, que suas obras são um “hino de amor à natureza, às árvores, às folhas, às flores, às cascas das árvores, às raízes e aos frutos”.

A atriz, que foi secretária da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, não aparece mais em novelas – segundo ela, sua passagem na política também a trouxe dificuldades na arte. No entanto, Regina deixou claro que gostaria de voltar.

“Tenho muita vontade, mas acho complicado encontrar alguma proposta que me traga algo novo. Quando eu voltar espero não decepcionar, depois de tantas coisas incríveis que fiz na vida”, disse.

