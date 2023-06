Regina Duarte é ‘cortada’ de cartaz de novela e atriz ironiza Globo nas redes sociais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 16:28 Compartilhe

Regina Duarte compartilhou uma série de fotos dos bastidores de História de Amor, após a Globo decidir não usar imagens dela e José Mayer no cartaz da produção. Os artistas são os protagonistas da novela de 1995.

O folhetim de Manoel Carlos chegou no Globoplay no início do mês e, no streaming, quem aparece no cartaz são os atores coadjuvantes Carla Marins e Ângelo Paes Leme. Veja o cartaz aqui .

O post feito por Regina, que foi interpretado por internautas como uma indireta para a emissora, contém registros do elenco do folhetim e a seguinte legenda:

“Reparem que mais uma vez estou sendo bem sincera: me dá prazer me incluir no rol deste elenco Maravilha, risos”.

Apesar de não aparecer no cartaz, Regina Duarte pode ser vista nas diversas propagandas da novela promovida pela emissora nas redes sociais. Veja aqui .

A saída da atriz foi confirmada pela Globo no início de 2020. Após 50 anos de casa, o rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro.

