Regina Duarte alfineta TV Globo após ser ‘cortada’ de cartaz de novela

Após a Globoplay não usar as imagens de Regina Duarte e José Mayer, protagonistas da novela ‘História de Amor’ (1995 e 1996), no cartaz promocional da trama, que foi lançada recentemente na plataforma de streaming, a atriz usou as suas redes sociais para dar uma alfinetada na canal do grupo Globo.

Em seu perfil no Instagram, Duarte compartilhou algumas fotos antigas em que aparece ao lado dos atores que fizeram parte do folhetim e escreveu na legenda da publicação: “Me dá prazer me incluir no rol deste elenco maravilha”, disse, em tom de ironia.

A trama, que foi escrita pelo autor Manoel Carlos, teve Regina interpretando Helena e José Mayer dando vida ao médico Carlos.

Possível motivo do corte Tanto Regina Duarte quanto José Mayer se envolveram em polêmicas nos últimos anos. Em 2017, o ator deixou a TV Globo após ser acusado de assédio sexual pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, durante as gravações da novela ‘A Lei do Amor’. Já a atriz, que foi secretária da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sempre dá o que falar ao compartilhar fake news em suas redes sociais, além de postar conteúdos homofóbicos e transfóbicos no Instagram.

Veja abaixo a publicação de Regina Duarte:

