Regina Duarte critica mudanças em remake de ‘Vale Tudo’

Um dia após a estreia do remake de Vale Tudo, Regina Duarte revelou que voltou aos próprios diários para relembrar os bastidores da novela que marcou sua carreira há 36 anos. Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz também contou sobre a conversa que teve com Taís Araújo, escalada para dar vida à nova versão da protagonista Raquel Accioli.

“Disse a ela que aproveite muito a vivência com a Raquel. Que se divirta e invista firme e forte em todas as diversas facetas da personagem. Falei: ‘Estou torcendo muito por você”, contou Regina.

Protagonista símbolo de resistência

Raquel, personagem que Regina interpretou em 1988, ficou marcada como uma mulher honesta e batalhadora em um Brasil tomado por corrupção. Para a atriz, a identificação do público com a personagem ainda permanece.

“A maioria das mulheres brasileiras continuam tendo a Raquel como representante”, afirmou. “É uma sorte. Está na minha de lista de 10 mais (melhores personagens)”, completou.

Críticas ao novo enredo

Apesar de dizer que pretende acompanhar a nova versão, assinada por Manuela Dias, Regina deixou clara sua insatisfação com algumas mudanças. “Preciso confessar que não sou simpatizante de remakes, especialmente aqueles que se baseiam em grandes sucessos”, disse. Uma das alterações que mais a incomodam envolve a relação da protagonista com outro personagem.

Na versão original, Raquel criava laços afetivos com um menino chamado Gildo. Agora, no remake, a relação é com Gilda, uma mulher. “Fico toda arrepiada de pânico com tal subversão. Aí penso, indignada: ‘não mexe, cara! Faz outra!”, declarou, em tom de brincadeira.