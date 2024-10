Regina Duarte acusa ex-advogado de ‘sumir’ com R$56 mil de indenização

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 9:53 Para compartilhar:

Regina Duarte acusou seu ex-advogado, Francisco Carlos Cabrera de Oliveira, de ter “sumido” com R$56.480, que deveriam ter sidos direcionados à Justiça do Rio de Janeiro.

O valor é referente a uma parte de uma condenação da atriz por danos morais a favor de Janaína Diniz, filha da atriz e modelo Leila Diniz (1945-1972). O profissional, por sua vez, negou ter se apropriado indevidamente do valor.

Ao jornal “O Globo”, o bacharel em Direito, que representou Duarte na Justiça, afirmou que considerou o valor como pagamento por seus honorários.

Cabrera foi destituído do cargo em 19 de setembro, e a atual defensora de Regina, Célia Cândida Marcondes Smith, apresentou uma petição à 6ª Vara Cível do Rio de Janeiro. No documento, ela declarou que o advogado não teria transferido à Justiça a quantia em questão e que foi notificado extrajudicialmente sobre o ocorrido.

+ Gabriela Duarte desabafa sobre posicionamento político de Regina Duarte

“Sempre fui amigo da Regina. Fui convocado para trabalhar para ela após seus antigos advogados terem perdido todos os prazos. Fomos contratados para elaborar os recursos e embargos. A secretária dela fez os pagamentos incorretamente. Quem deveria ter depositado o valor em juízo era o antigo advogado da Regina. O que eu recebi são meus honorários. Se formos fazer um encontro de contas, ela ainda me deve. Recebi a Regina e uma secretária dela aqui em Curitiba, e elas não pagaram nada. Tenho todos os comprovantes”, explicou ele à publicação.

Janaína Diniz processou Regina Duarte após ela usar uma foto de sua mãe, datada de 1968, fora do contexto.

Na imagem em questão, Leila aparece ao lado das atrizes Eva Todor (1919-2017), Tônia Carrero (1922-2018), Eva Wilma (1933-2021), Odete Lara (1929-2015) e Norma Bengell (1935-2013) em um protesto contra a censura da Ditadura Militar (1964-1985).

Porém, Regina usou a imagem em um vídeo que reproduzia um discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa do regime militar. A atriz se retratou publicamente em julho deste ano.