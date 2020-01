Regina Duarte aceita convite de Bolsonaro para Secretaria de Cultura, diz colunista

A atriz Regina Duarte aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura após reunião no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (20). As informações são da colunista Cristiana Lobo, do G1, e confirmada por membros da classe artística.

O Palácio do Planalto, no entanto, não confirma esta informação. Segundo comunicado, Regina Duarte irá a Brasília na próxima quarta-feira (22) para conhecer a estrutura da pasta. ‘Estamos noivando’, disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro”, diz a Secretaria de Comunicação da Presidência.

Na manhã desta segunda-feira, Regina Duarte já havia publicado em uma rede social que teria uma conversa “olho no olho” com o presidente Jair Bolsonaro. “De tudo quero tirar uma lição , um aprendizado . E vambora! Com muito amor no coração”, disse a atriz.