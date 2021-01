Regina Casé e filho se encontram com Caetano: “Finalmente um abraço bonito desses”

A atriz Regina Casé compartilhou no sábado (9) uma foto do encontro entre Caetano Veloso e o filho dela, Roque. De acordo com a atriz, o filho agradeceu o cantor, que dedicou uma música para ele durante uma live.

“Que saudade…! Depois de quase um ano longe, todo cuidado, isolamento e testes dos dois lados…. finalmente um abraço bonito desses!!! Roque que é muuuito fã, pode agradecer Caetano ter dedicado a ele, na sua live maravilhosa, ‘Leãozinho’ sua música favorita! Muito amor, né?”, escreveu Regina Casé no Instagram.

Veja também