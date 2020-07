Regina Casé canta e beija o marido em stories

A apresentadora Regina Casé surpreendeu seus seguidores do Instagram ao fazer uma coisa que quase nunca faz. Ela publicou em seus stories um vídeo em que aparece junto com o marido brincando com um filtro do aplicativo, em que o casal deve cantar uma música com a palavra que aparece na tela.

+“Tenha responsabilidade”, diz Luisa Mell sobre Claudia Ohana devolver cachorros adotados

Depois de cantarem, os dois dão um beijo e mostram um show de afeição na rede social. Ela e Estevão Ciavatta parecem estar muito felizes, curtindo o momento a sós.

Veja também