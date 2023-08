Regime militar do Níger anuncia que vai processar presidente deposto

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/08/2023 - 20:54 Compartilhe

Os autores do golpe de Estado no Níger contra o presidente Mohamed Bazoum anunciaram, neste domingo (13), em comunicado lido na TV nacional, a intenção de “processar” o presidente deposto por “alta traição” e por “minar a segurança” do país.

“O governo nigerino reuniu, no dia de hoje (…) evidências para processar o presidente deposto e seus cúmplices locais e estrangeiros junto às instâncias nacionais e internacionais competentes por alta traição e por minar a segurança interna e externa do Níger”, declarou o coronel Amadou Abdramane.

