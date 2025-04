Região no norte da Itália entra em alerta por onda de mau tempo

TURIM, 17 ABR (ANSA) – A região do Piemonte, no norte da Itália, entrou em alerta vermelho nesta quinta-feira (17), em decorrência da onda de mau tempo que atinge o país, com chuvas torrenciais e vendavais.

Segundo as autoridades locais, as condições climáticas extremas causaram grandes transtornos na região, incluindo inundações que afetaram o tráfego e os serviços ferroviários.

Em Turim, a cidade fechou o acesso à área ribeirinha de Murazzi del Po como medida de precaução, enquanto os trens da estação ferroviária de Biella foram paralisados e a principal rodovia do município foi bloquada devido à elevação do nível do rio Dora Baltea.

O túnel Gran San Bernardo também foi fechado devido à neve no Vale de Aosta, e o rio Sesia transbordou na Lombardia, causando inundações na província de Pavia.

Já a cidade de Milão bloqueou seus parques urbanos devido às fortes chuvas e ventos.

Chuvas mais intensas, acompanhadas de ventos de mais de 100 km/h, estão previstas para hoje. A expectativa é de que o tempo apresente melhora na sexta (18) e no sábado (19).

“Comecei meu dia na sede da Defesa Civil do Piemonte, em Turim, onde nosso centro de operações está aberto 24 horas por dia desde ontem”, afirmou o governador do Piemonte, Alberto Cirio.

“Esperamos que a situação extremamente crítica dure mais três ou quatro horas, mas, até o momento, ninguém ficou ferido”, acrescentou ele. (ANSA).