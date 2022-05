Região italiana vai contratar ‘detetives olfativos’

NÁPOLES, 17 MAI (ANSA) – Uma das regiões mais populosas da Itália anunciou nesta semana que vai contratar “detetives olfativos” para descobrir a origem dos miasmas – emanações provenientes da decomposição de animais e vegetais – que há anos incomodam algumas zonas do país.

Segundo a Agência Ambiental da Campânia, região de 5,6 milhões de habitantes situada no sul da Itália, será constituída uma equipe de “examinadores de odores” para fazer a análise dos cheiros que exasperam os moradores, especialmente na chamada “Terra dos Fogos”.





Essa área fica entre as províncias de Nápoles e Caserta e abriga inúmeros lixões clandestinos, inclusive à beira de estradas.

Quando esses depósitos ficam saturados, seus “gestores” fazem grandes incêndios para queimar o lixo acumulado e abrir mais espaço – por isso o nome “Terra dos Fogos”, que deriva de uma frase usada pelo escritor Roberto Saviano no livro “Gomorra”.

A situação se agravou no verão europeu do ano passado, quando cidadãos disseram que muitas vezes não podiam sequer abrir as janelas, apesar do calor tórrido típico da estação.

Os “detetives olfativos” serão pagos por sessões de três horas de duração e trabalharão com a ajuda de um “olfatômetro”, instrumento que dilui amostras de ar para permitir sua análise em laboratório. (ANSA).