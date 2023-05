++ Região italiana quer decretar estado de emergência por chuva

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 9:01 Compartilhe

BOLONHA, 3 MAI (ANSA) – O governador da região da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, informou que pedirá ao governo italiano a decretação do estado de emergência por conta das chuvas que atingiram a área nesta quarta-feira (3).

“Há pouco, conversei por telefone com a premiê, Giorgia Meloni, que agradeço pela proximidade que expressou pela Emilia-Romagna e as comunidades atingidas. Junto com a vice-governadora, Irene Priolo, estamos em constante contato com o governo e a Defesa Civil e estamos trabalhando para pedir a declaração do estado de emergência nacional. Faremos todo o possível para garantir assistência e apoio às pessoas afetadas”, disse. (ANSA).

