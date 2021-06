Região italiana proíbe trabalho no campo nas horas mais quentes

NARDÒ, 26 JUN (ANSA) – O governador da região italiana da Puglia, no sul do país, Michele Emiliano, publicou uma determinação neste sábado (26) em que proíbe o trabalho em áreas agrícolas nas horas mais quentes do dia.

Ao menos cinco trabalhadores morreram na região após trabalharem por horas seguidas no sol.

Segundo o texto, fica vetado “o trabalho em condições de exposição prolongada ao sol entre 12h30 e 16h, com eficácia imediata e válido até 31 de agosto de 2021”. A determinação vale para toda a região nos dias em que houver alerta de risco de altas temperaturas no site do governo.

Com a decisão de Emiliano, a região uniformiza as regras, já que alguns prefeitos já haviam imposto restrições no trabalho ao ar livre em áreas agrícolas.

Uma dessas cidades foi Brindisi, onde o prefeito, Riccardo Rossi, havia imposto a medida localmente. “Não vamos deixar que as mortes de Paola Clemente, Abdullah Mohamed, Camara Fantamadi, Antonio Valente, Carlo Staiani e sabe-se lá quantos homens e mulheres antes deles, tenham sido em vão”, disse Rossi ao citar as vítimas dos últimos dias. (ANSA).

