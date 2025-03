Região italiana pede ‘estado de emergência’ por mau tempo

FLORENÇA, 15 MAR (ANSA) – O governador da Toscana, Eugenio Giani, pediu neste sábado (15) que o governo da premiê Giorgia Meloni decrete estado de emergência por conta da onda de mau tempo que provocou inundações e deslizamentos de terra por toda a região.

Segundo Giani, isso garantiria “intervenções rápidas nos municípios atingidos”. “Peço ao governo o reconhecimento do estado de emergência nacional”, diz um comunicado assinado pelo governador de centro-esquerda. “Estamos enfrentando uma situação muito séria, com grande empenho de nossa Defesa Civil”, acrescentou.

As chuvas torrenciais na Toscana provocaram uma cheia no Rio Arno, que corta cidades como Florença e Pisa, mas sem transbordamentos. Diversos municípios da região, no entanto, registraram alagamentos e deslizamentos.

Segundo o comando da Província de Florença, há mais de 1,4 mil pessoas isoladas em pelo menos 13 cidades: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Capraia e Limite, Fucecchio, Lastra a Signa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Rufina, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino e Vaglia.

“A situação está melhorando na cidade de Florença, mas é crítica em muitos municípios da região metropolitana, com áreas isoladas e zonas ainda com muita água”, disse a prefeita florentina, Sara Funaro.

Por conta do mau tempo, uma partida entre Pisa e Mantova pela Série B do futebol italiano foi suspensa neste sábado. Até o momento, no entanto, não há registro de mortes. (ANSA).