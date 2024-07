Região italiana declara estado de emergência por estiagem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

CATANZARO, 26 JUL (ANSA) – O governo da Calábria, na Itália, declarou nesta sexta-feira (26) estado de emergência na região, em função da estiagem que atinge boa parte do sul do país nas últimas semanas.

Com a publicação do decreto assinado pelo governador Roberto Occhiuto, o Departamento de Defesa Civil iniciará contatos com os municípios afetados pela seca para identificar necessidades urgentes e as demandas da população.

Na Calábria, as áreas mais atingidas são a província de Crotone e a zona metropolitana de Reggio Calabria, mas a estiagem também tem causado crescente preocupação em outras regiões da Itália meridional, como a Sicília.

Segundo a Associação Nacional de Consórcios de Gestão de Águas de Irrigação (Anbi), o centro-sul do país pode ficar sem água para agricultura daqui a três semanas, e os reservatórios já estão quase vazios em Abruzzo, na Puglia e na Sicília. A situação também é preocupante em Basilicata, Calábria, Campânia, Lazio e Sardenha.

Na província siciliana de Agrigento, a Marinha mobilizou nesta sexta-feira um navio-tanque com 1,2 mil metros cúbicos de água para mitigar os efeitos da crise hídrica.

Em nota, o deputado ambientalista Angelo Bonelli cobrou que a premiê Giorgia Meloni declare estado de crise climática na Itália. “Isso que está acontecendo é uma questão de segurança nacional que não pode ser ignorada”, declarou. (ANSA).