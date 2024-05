Região italiana da Ligúria registra 2 casos importados de dengue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

GENOVA, 8 MAI (ANSA) – A região italiana da Ligúria registrou dois casos importados de dengue nesta quarta-feira (8), um deles do Brasil.

Os infectados são dois cidadãos italianos, que estão recebendo tratamento nos hospitais genoveses Policlinico San Martino e Galliera.

No Galliera, um homem de 56 anos que retornou do Brasil foi hospitalizado no departamento de Doenças Infecciosas e passou por exames.

Ele procurou o pronto-socorro em 6 de maio, se queixando de dores difusas, febre e dor de cabeça. Ele segue internado e tem boas condições de saúde.

No San Martino, um jovem de 23 anos que retornou de uma viagem às Maldivas foi atendido nesta terça (7) apresentando sintomas compatíveis com a doença e foi diagnosticado. As condições eram preocupantes, mas se estabilizaram.

“Após essas viagens, em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores, náuseas e vômitos, é importante informar imediatamente o médico de família ou uma unidade hospitalar”, disse o Matteo Bassetti, diretor de Doenças Infecciosas do Policlinico San Martino de Gênova.

“No caso que confirmamos no San Martino, o jovem está em boa saúde, com uma excelente capacidade de resposta à doença e está prestes a receber alta. Os casos registrados demonstram que a campanha de prevenção está funcionando. Portanto, não é necessário alarmismo, mas sim uma boa e eficaz informação”, concluiu. (ANSA).