Região italiana abre conta corrente para ajudar RS

VENEZA, 8 MAI (ANSA) – A região do Vêneto, no norte da Itália, abriu uma conta corrente para arrecadar fundos para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul, estado brasileiro atingido por fortes chuvas que provocaram a morte de ao menos 100 pessoas nos últimos dias.

A informação foi divulgada em comunicado assinado pelo governador da região, Luca Zaia, nesta quarta-feira (8).

“O Vêneto está extremamente ligado a esta terra, onde reside uma grande e enraizada comunidade de descendentes de migrantes venezianos, em particular das províncias de Belluno, Vicenza, Treviso e Verona, e com quem mantivemos laços estreitos há pelo menos 20 anos, incluindo as relações econômicas internacionais”, destacou Zaia.

Segundo o governador italiano, “o sentimento que nos une é forte e saber que famílias inteiras estão agora sem comida, água potável e eletricidade desde o dia 27 de abril desencadeou a cadeia de solidariedade”.

Zaia explicou ainda que “esta primeira intervenção, além de reduzir simbolicamente as distâncias, pretende demonstrar concretamente o carinho que sentimos por todos e pelos venezianos que residem há anos no Brasil”.

A conta, denominada “Região do Vêneto apoia emergência das enchentes no Rio Grande do Sul” tem o seguinte código IBAN IT: 35 A 02008 02017 000107108523.

Enquanto isso, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que o governo importará até milhões de toneladas de arroz, principalmente dos países do Mercosul, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção nacional deste grão.

“O problema é que teremos perdas do que ainda está na lavoura, e algumas coisas que já estão nos armazéns, nos silos, que estão alagados. Além disso, a grande dificuldade é a infraestrutura logística de tirar do Rio Grande do Sul e levar para os centros consumidores”, afirmou Fávaro.

A catástrofe ambiental já deixou 100 mortos e 128 desaparecidos, cerca de. 400 cidades afetadas e mais de 200 mil pessoas deslocadas, além de 372 feridos. (ANSA).