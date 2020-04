Região de Nápoles libera entrega de pizzas em domicílio

NÁPOLES, 22 ABR (ANSA) – Uma das mecas da pizza na Itália, a região da Campânia, poderá retomar, ao menos em parte, uma atividade crucial para sua cultura gastronômica e sua economia que estava paralisada em função da pandemia do novo coronavírus.

O governador Vincenzo De Luca autorizou nesta quarta-feira (22) a reabertura dos serviços de entrega em domicílio para pizzarias, restaurantes, confeitarias e bares.

Essas atividades estavam fechadas desde o fim de março, paralisando as vendas do principal produto gastronômico da região: a pizza napolitana, que é tombada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade.

Agora, no entanto, as pizzarias de Nápoles e do restante da Campânia, que fica no sul da Itália, poderão voltar ao trabalho para serviços de delivery.

Até o momento, a região contabiliza 4.135 dos 183.957 casos do novo coronavírus registrados em todo o país, de acordo com a Defesa Civil. Além disso, soma 317 mortes, enquanto a Itália inteira tem 24.648. (ANSA)