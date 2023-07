Regiane Alves tem contrato fixo encerrado com a Globo após 24 anos de emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 12:22 Compartilhe

Regiane Alves, que está no ar dando vida a personagem Clara na novela ‘Vai na Fé’, encerrará o contrato fixo com a TV Globo, após 24 anos na emissora. Segundo informações do jornal O Globo, a atriz deverá se unir ao time de artistas que assinarão com a empresa por obra trabalhada.

A nova forma de contrato permitirá que Alves atue em produções de outras emissoras e serviços de streaming.

Carreira de Regiane Alves na Globo

Regiane Alves começou na Globo nos anos 2000, quando interpretou Clara, em ‘Laços de Família’. Em 2003, ela foi escalada para viver Dóris, um dos maiores papéis de sua carreira.

O currículo de Regiane é recheado de folhetins, como ‘Cabocla’, ‘Páginas da Vida’, ‘Sangue Bom’, ‘A Vida da Gente’, entre outros trabalhos.

