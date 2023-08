Regiane Alves se despede da Globo após 24 anos de contrato: ‘Obrigada por tanto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 21:25 Compartilhe

Regiane Alves, 44 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10), para anunciar que encerrou o seu contrato com a Globo após 24 anos trabalhando na emissora.

Nesta semana, a atriz se despede da novela Vai na Fé, trama das 19h, na qual deu vida à personagem Clara.

No Feed de seu Instagram, a artista publicou um carrossel de memórias de suas personagens, além do crachá, e fez uma declaração emocionada sobre a carreira e em reconhecimento ao tempo que passou na emissora.

“Hoje encerro um ciclo de 24 anos na Globo. Uma empresa, quer dizer, uma mãe para mim, que me acolheu em vários momentos da minha vida. Comecei na oficina de atores em SP, fui contratada pelo Ricardo Waddington que apostou no meu talento, fiz e tive a sorte e oportunidade de fazer grandes personagens que estão aí no imaginário do povo brasileiro”, relembrou a atriz.

“Conheci o pai dos meus filhos nesta empresa, um parceiro de vida, fui mãe, meus filhos tiveram a oportunidade de ver a mamãe aqui atuando. E agora encerro com um sucesso que é Vai na Fé. Obrigada por tanto, @tvglob”, disse ela.

A atriz encerrou dizendo que não se trata de um adeus, mas não antecipou aos fãs novos projetos na carreira ou na Globo.

