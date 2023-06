Regiane Alves revela detalhes da gravação do beijo lésbico em ‘Vai na Fé’: ‘Todo mundo veio ver’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 17:55 Compartilhe

As cenas do beijo entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), em Vai na Fé, novela das 19h da Globo, finalmente foram ao ar, na última quarta-feira (21), para a alegria do público.

Após críticas à suposta censura que a própria emissora teria promovido contra o beijo lésbico, as cenas foram exibidas. Mas, não era só o telespectador que ansiava por ver a felicidade do novo casal. A atriz Regiane Alves também comemorou.

Em conversa no podcast Papo de Novela, do Gshow, nesta quarta-feira (22), ela contou que até a equipe da novela quis acompanhar a gravação do tão esperado beijo.

“Eu brinquei e falei: ‘Tá parecendo até a surra da Dóris, todo mundo veio pra ver o beijo’”, diz Regiane, referindo-se à sua personagem polêmica em Mulheres apaixonadas, sucesso de Manoel Carlos, de 2003.

Para a atriz, a cena foi importante para destacar os relacionamentos homoafetivos.

“…tive um pouco dessa sensação, de ‘meu deus, como a gente nunca prestou a devida atenção a esse movimento?’”, avaliou Regiane.

Ainda durante o podcast, a atriz revelou ter recebido o apoio do público LGBTQIAPN+.

“Agora estou representando, elas me chamam de mãe, de madrinha, falam que se identificam. Todo dia ganho um presente. Sempre tem um fã-clube que manda. Hoje recebi um café da manhã. É tão bacana, é realmente uma coisa que eu nunca tinha vivido. Então, vamos prestar atenção, o movimento é grande, necessário, é preciso”, defendeu ela.

