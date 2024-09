RegeneraRS aprova mais R$ 8 milhões para reconstrução de cidades do Sul

Coluna do Mazzini 12/09/2024 - 18:32 Para compartilhar:

O Fundo RegeneraRS aprovou R$ 8 milhões para projetos de reconstrução do RS, com foco em habitação, urbanismo, educação e apoio a negócios. Entre eles, o “Favela 3D”, da Gerando Falcões, que receberá R$ 1 milhão para revitalizar a Vila Costaneira, e a criação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios com R$ 3 milhões do BTG Pactual, para apoiar micro e pequenos empreendedores.

De acordo com a assessoria do fundo, a iniciativa pretende mobilizar até R$ 200 milhões em soluções regenerativas, contando com novas parcerias, como o Sebrae no Programa Supera, destinado à recuperação de empresas.

O projeto “2 por 1”, liderado pelo Sinduscon-RS, receberá R$ 1 milhão para reconstruir moradias em áreas afetadas, com a meta de erguer 50 casas em 100 dias. O RegeneraRS também investirá em educação, com um aporte de R$ 445 mil para o Programa de Saúde Mental para Desenvolvimento Profissional Docente e R$ 500 mil para a reconstrução de escolas e apoio socioemocional através do Movimento Brasil Competitivo e a consultoria Macroplan.