Reforma tributária vai impulsionar as exportações de carne, diz Alckmin

São Paulo, 30 – O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que a reforma tributária vai favorecer as exportações de proteína animal. Na inauguração de uma planta da JBS em Rolândia (PR), na sexta-feira, 27, ele também defendeu a diversificação das exportações brasileiras. “Ao invés de exportar só a soja, exportar o frango e outros produtos para agregar valor e conquistar o mercado. A reforma tributária vai ajudar, porque vai desonerar completamente a exportação e o investimento”, afirmou a solenidade. “O arcabouço fiscal também pode ajudar, porque reduz os juros que estão em queda. O câmbio também, que se mostra competitivo”, afirmou.

Na visita às instalações, Alckmin destacou ações de sustentabilidade na agroindústria e falou sobre a geração de empregos na região. “Estamos vendo a neoindustrialização com tecnologia de ponta de um lado, e iniciativas sustentáveis do outro, desde os caminhões elétricos às fontes de energia renovável. Além disso, teremos impactos na geração de empregos no setor primário, indústria e serviços, porque vem muita gente da cidade”, disse.

