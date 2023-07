Reforma tributária: relator amplia para 2032 desvinculação de receitas municipais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 20:52 Compartilhe

Em atendimento ao pleito dos municípios, o novo relatório da reforma tributária, divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), prorroga até 2032 a desvinculação de 30% das receitas municipais e amplia as possibilidades de aplicação de receita da COSIP, contribuição destinada exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública.

O relator também exclui a incidência do Imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCDM), sobre as transmissões e doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social.

